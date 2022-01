Turchia | offese a Erdogan tramite un proverbio | in carcere la giornalista Sedef Kabas

(Di lunedì 24 gennaio 2022), notaturca, è stata incarcerata, in attesa del processo, 'per aver insultato il presidente' Recep Tayyip. La donna è stata presa in custodia dopo aver citato, in tv ...

Advertising

codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Turchia, offese a Erdogan: in carcere la giornalista Sedef Kabas #turchia - MediasetTgcom24 : Turchia, offese a Erdogan: in carcere la giornalista Sedef Kabas #turchia -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia offese

TGCOM

Nell'ottobre scorso la Corte europea per i diritti umani aveva chiesto alladi cambiare la legislazione in materia dopo aver stabilito che costituiva una violazione della libertà di ...Il Signor diAguzza l'armi, e tutto par, ch'avvampi, Per inondare i vostri dolci campi. ... sbaglia chi pensa che i grandi si dimentichino lericevute in passato anche quando sono ...Sedef Kabas, nota giornalista turca, è stata incarcerata, in attesa del processo, "per aver insultato il presidente" Recep Tayyip Erdogan. La donna è stata presa in custodia dopo aver citato, in tv e ...Sedef Kabas, nota giornalista turca, è stata incarcerata, in attesa del processo, "per aver insultato il presidente" Recep Tayyip Erdogan. La donna è stata presa in custodia dopo aver citato, in tv e ...