Advertising

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca 'Truffa ad Antonio Citterio', oltre 3 anni all'ex segretaria Così gup Milano su raggiro a desig… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Truffa al designer Citterio: sei anni e mezzo all’ex segretaria - Corriere : Truffa al designer Citterio: sei anni e mezzo all’ex segretaria - patriziarutigl1 : RT @SkyTG24: Truffa ai danni di Antonio Citterio: ex segretaria condannata a 3 anni e 6 mesi di carcere - SkyTG24 : Truffa ai danni di Antonio Citterio: ex segretaria condannata a 3 anni e 6 mesi di carcere -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa Antonio

ANSA Nuova Europa

... ai tempi segretaria di fiducia diCitterio, architetto e designer di fama mondiale, accusata di una presuntaai danni del noto professionista in un'indagine che nell'ottobre 2020 ...... il pg Gemma Gualdi ha chiesto la condanna a 6 anni perVigni , ex direttore generale di ... Leggi Anche Ladei tamponi per ottenere il Green pass, indagati un farmacista e tre insegnanti ...E' stata condannata a 3 anni e 6 mesi di reclusione Licia Azzurrina Scagliotti, ai tempi segretaria di fiducia di Antonio Citterio, architetto e designer di fama mondiale, accusata di una presunta tru ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Truffa ai danni di Antonio Citterio: ex segretaria condannata a 3 anni e 6 mesi di carcere ...