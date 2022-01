The Rookie e CSI: anticipazioni impensabili per il 30 gennaio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Vediamo insieme alcune anticipazioni per quanto riguarda la prossima puntata delle serie CSI e The Rookie. Abbiamo appena avuto modi di vedere una puntata per ognuna di queste due fiction molto amate su Rai due. Ma possiamo capire e vedere insieme che cosa succede la prossima settimana con delle anticipazioni davvero incredibili. I due prossimi episodi andranno in onda il 30 gennaio sempre intorno alle 21 ed iniziamo da The Rookie 4. anticipazioni shock per il 30 gennaio L’episodio si chiama “Rosso Fuoco” ed inizierà con il grande ritorno sul suo posto di lavoro di Angela Lopez. LEGGI ANCHE —> Benedetta Rossi: ecco come sta dopo l’intervento alla schiena Mentre Johan Nolan sarà impegnato con le indagini su una lite avvenuta in una famiglia che in ... Leggi su formatonews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Vediamo insieme alcuneper quanto riguarda la prossima puntata delle serie CSI e The. Abbiamo appena avuto modi di vedere una puntata per ognuna di queste due fiction molto amate su Rai due. Ma possiamo capire e vedere insieme che cosa succede la prossima settimana con delledavvero incredibili. I due prossimi episodi andranno in onda il 30sempre intorno alle 21 ed iniziamo da The4.shock per il 30L’episodio si chiama “Rosso Fuoco” ed inizierà con il grande ritorno sul suo posto di lavoro di Angela Lopez. LEGGI ANCHE —> Benedetta Rossi: ecco come sta dopo l’intervento alla schiena Mentre Johan Nolan sarà impegnato con le indagini su una lite avvenuta in una famiglia che in ...

