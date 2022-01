Sonia Bruganelli svela | “Il prossimo anno niente Gf Vip | torno a fare la mamma”

(Di lunedì 24 gennaio 2022), opinionista del Grande Fratello, hato in un’intervista a RTL 102.5 News a Trends&Celebrities che ilnon sarà al Gf Vipha confidato ai microfoni di RTL 102.5 al giornalista Francesco Fredella a proposito di suo marito Paolo Bonolis: “Tutti pensano che mi abbia aiutato perché io volessi diventare famosa. Mi ha aiutato in un altro campo che era quello della produzione televisiva”. Stasera ci sarà una nuova puntata del Gf Vip e come fa ogni lunedìha raccontato a Fredella: “Il lunedì è una giornata abbastanza serena, ho la mattinata libera e mi guardo il daytime per capire i meccanismi all’interno della casa”. Fredella ha poi fatto questa domanda all’opinionista: “Hai un passato da attrice ...

Advertising

3Mastri : @claudiapani00 @SBruganelli @AdrianaVolpeTV Tagghiamo tutti Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli twittando questo v… - annacasu7 : RT @3Mastri: @TheBitchesAcc Tagghiamo tutti Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli twittando questo video. Dobbiamo farci sentire. Non è più… - 3Mastri : @TheBitchesAcc Tagghiamo tutti Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli twittando questo video. Dobbiamo farci sentire.… - 3Mastri : @Soleilandia Tagghiamo tutti Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli twittando questo video. Dobbiamo farci sentire. N… - 3Mastri : @catiuz92 Tagghiamo tutti Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli twittando questo video. Dobbiamo farci sentire. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Quest'anno Alfonso Signorini ha portato grandi cambiamenti nello studio del Grande Fratello Vip e ha pensato di proporre come opinioniste Adriana Volpe e. Tra alti e bassi, la coppia ha perfettamente funzionato e non sono mancati momenti tra le due che, se non altro, hanno intrattenuto il pubblico del reality. In queste ore però la ...TV e Spettacolodice addio al GF Vip: il suo futuro è al fianco di Pa[...]è pronta per dire addio al Grande Fratello Vip. L'anno prossimo la donna [...] Mentre l'ex ...Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello, ha svelato in un'intervista a RTL 102.5 News a Trends&Celebrities che il prossimo anno non sarà al Gf Vip ...Alfonso Signorini conduce un nuovo appuntamento del reality più longevo della nostra televisione. Tra l'abbandono di Bortuzzo e le voci sui nuovi ingressi, scopri tutte le anticipazioni dei temi della ...