Serie A, la top 11 della giornata 23: finalmente Mourinho può sorridere (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Roma di Mourinho ha finalmente disputato una prestazione brillante, con un primo tempo veramente esaltante sul campo dell’Empoli e domina nella nostra top 11 con ben tre rappresentanti. Sergio Oliveira ha cambiato la squadra di Mourinho, dando fisicità, intensità ed equilibrio, quando è calato contro l’Empoli tutta la Roma ne ha risentito. Ha segnato il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Roma dihadisputato una prestazione brillante, con un primo tempo veramente esaltante sul campo dell’Empoli e domina nella nostra top 11 con ben tre rappresentanti. Sergio Oliveira ha cambiato la squadra di, dando fisicità, intensità ed equilibrio, quando è calato contro l’Empoli tutta la Roma ne ha risentito. Ha segnato il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

Advertising

kosovanfooty_EN : RT @_softPizza_: Per me è da top 3 in Serie A. Sta passando sotto traccia il suo essere costantemente sul pezzo, ha una continuità di rendi… - embubiz : RT @parallelecinico: Top scorer del campionato (19.1) Primo per valutazione (21.2) Tira col 52% da due, il 41% da tre e il 92% i liberi Am… - _softPizza_ : Per me è da top 3 in Serie A. Sta passando sotto traccia il suo essere costantemente sul pezzo, ha una continuità d… - NapoliCalciogol : TOP NEWS Ore 13 – Rinviati 2 turni di Serie B. Visite Ikoné-Fiorentina. Covid, caos in Premier - AnguissaFan : RT @jo19N26: Ah, per rendimento, non vedo come metterlo fuori dai Top 3 difensori della Serie A. Androide. -