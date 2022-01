Sara, 51 anni: «Nel mio paese ero laureata in lingua inglese e lavoravo da 20 anni in banca, qui ho dovuto riprendere la licenza media e superiore» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Arrivate in Italia da rifugiate senza un lavoro, da sole o con i propri bambini, senza sapere che cosa le aspetterà. Il più delle volte, poi, avendo titoli di studio non riconosciuti nel nostro paese. È la storia delle 14 ragazze che hanno preso parte all’edizione 2021 del progetto TF4woman, creato dall’organizzazione internazionale no-profit Techfugees e pensato per aiutare le donne rifugiate a reinserirsi nel mondo del lavoro in Italia, Francia e Grecia. Afghanistan, le donne protestano per i loro diritti: i talebani ... Leggi su iodonna (Di lunedì 24 gennaio 2022) Arrivate in Italia da rifugiate senza un lavoro, da sole o con i propri bambini, senza sapere che cosa le aspetterà. Il più delle volte, poi, avendo titoli di studio non riconosciuti nel nostro. È la storia delle 14 ragazze che hanno preso parte all’edizione 2021 del progetto TF4woman, creato dall’organizzazione internazionale no-profit Techfugees e pensato per aiutare le donne rifugiate a reinserirsi nel mondo del lavoro in Italia, Francia e Grecia. Afghanistan, le donne protestano per i loro diritti: i talebani ...

