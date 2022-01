Quirinale | nella bolgia del Transatlantico saltano anche le mascherine fra assembramenti e starnuti

Advertising

Agenzia_Ansa : È in corso a Palermo il trasloco del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Davanti alla sua casa sono al l… - LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: “PENSIAMO A DONNE E UOMINI DI ALTO PROFILO, DA SINISTRA BASTA VETI” “Dopo la straordinaria g… - VittorioSgarbi : #quirinale Dopo un imprevisto confronto nella trasmissione “L’Aria che tira” mi ha convinto la dichiarazione della… - SardiniaPost : #Quirinale ? *** Prima seduta del Parlamento per l'elezione del presidente della Repubblica: soliti voti da cabare… - fulviogiuliani : RT @LaRagione_eu: Riguardo a un 'pronostico' per il prossimo #PresidenteDellaRepubblica @fulviogiuliani a @RaiNews: “l'auspicio sarebbe #Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale nella

Augurandosi, tra uno starnuto e l'altro, che la Variantepossa rivelarsi clemente.MaLega e nel Movimento 5 stelle 'resiste' il no. 'Non possiamo farci commissariare per sette ... anche se non dovesse essere 'scelto' per il, continuerebbe a guidare con responsabilità ...Il video, de LaPresse, ha fatto il giro d’Italia. Ugo Cappellacci, il deputato di Forza Italia ex presidente della Regione, è andato a votare in ambulanza, perché positivo al Covid. Il seggio in modal ...Politica - Mai accaduta elezione a Capo dello Stato del presidente del Consiglio in carica. Mai nella storia è accaduto che un presidente del Consiglio in carica sia stato eletto Capo dello Stato e se ...