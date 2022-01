Oroscopo Marco Pesatori 25 gennaio 2022: Scorpione travolgente (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ben ritrovati all'interno della rubrica dedicata all'Oroscopo giornaliero di Marco Pesatori. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo snocciola le previsioni astrologiche di martedì 25 gennaio 2022 e la classifica segno per segno, con valutazione da una a cinque stelle. Marco Pesatori, Oroscopo del giorno 25 gennaio 2022: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Dovete organizzarvi. Conquistare una visione delle cose più salda. Non lasciare nulla in sospeso. C'è il rischio di un accumulo di impegni e di questioni che alla fine potrebbero rivelarsi un problema. ?? Toro - Luna in opposizione. Le cose si stanno mettendo decisamente meglio, ma oggi qualcosa vi fa perdere tempo o vi irrita. Nulla di davvero preoccupante. Con il ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ben ritrovati all'interno della rubrica dedicata all'giornaliero di. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo snocciola le previsioni astrologiche di martedì 25e la classifica segno per segno, con valutazione da una a cinque stelle.del giorno 25: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Dovete organizzarvi. Conquistare una visione delle cose più salda. Non lasciare nulla in sospeso. C'è il rischio di un accumulo di impegni e di questioni che alla fine potrebbero rivelarsi un problema. ?? Toro - Luna in opposizione. Le cose si stanno mettendo decisamente meglio, ma oggi qualcosa vi fa perdere tempo o vi irrita. Nulla di davvero preoccupante. Con il ...

