Le relazioni difettose – Le affinità elettive esistono davvero? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Terapia di coppia: 10 motivi per iniziare subito guarda le foto Cara Ester, Il mio 2022 non è iniziato proprio nel migliore dei modi.Sono rinchiusa in casa al mio diciannovesimo giorno di isolamento, ancora positiva alla Covid e la mia relazione extraconiugale è finita di colpo, lui mi ha scaricata senza preavviso l'altro giorno, così.Ma andiamo con ordine. Sono una di quelle persone che il resto del mondo definisce in gamba e brillante, a 31 anni ero già manager. Talmente brillante che qualche mese fa ho ricevuto un demansionanento al lavoro sotto mentite spoglie, per l'arrivo di un giovane manager ...

