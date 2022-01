Elezione presidente della Repubblica, spunta un voto anche per Dino Zoff (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nell’incredibile tourbillon di nomi che stanno uscendo fuori dall’urna per l‘Elezione del presidente della Repubblica, spunta anche quello di Dino Zoff. L’ex portiere, leggenda del calcio italiano, è dunque il secondo personaggio del mondo dello sport a essere letto dal presidente della Camera Roberto Fico dopo quello del numero uno della Lazio Claudio Lotito. Lo spoglio sta per terminare e ci si attendono altri nomi “impossibili” come quelli di Amadeus, Cruciani e Cassese. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nell’incredibile tourbillon di nomi che stanno uscendo fuori dall’urna per l‘delquello di. L’ex portiere, leggenda del calcio italiano, è dunque il secondo personaggio del mondo dello sport a essere letto dalCamera Roberto Fico dopo quello del numero unoLazio Claudio Lotito. Lo spoglio sta per terminare e ci si attendono altri nomi “impossibili” come quelli di Amadeus, Cruciani e Cassese. SportFace.

