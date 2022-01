Covid oggi Lazio, 7.622 contagi e 27 morti. A Roma 4.571 casi (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.622 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 gennaio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 27 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.919 tamponi molecolari e 40.831 antigenici con un tasso di positività al 13,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.571. I ricoverati sono 2.047 i ricoverati, 28 in più rispetto a ieri, 202 le terapie intensive occupate, 5 in meno nelle ultime 24 ore, e 7.139 i guariti da ieri. Nel dettaglio i casi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende ospedaliere del Lazio. Asl Roma 1: sono 1.772 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 1.628 i ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.622 i nuovida Coronavirus, 24 gennaio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 27nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.919 tamponi molecolari e 40.831 antigenici con un tasso di positività al 13,6%. Icittà sono a quota 4.571. I ricoverati sono 2.047 i ricoverati, 28 in più rispetto a ieri, 202 le terapie intensive occupate, 5 in meno nelle ultime 24 ore, e 7.139 i guariti da ieri. Nel dettaglio ie i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende ospedaliere del. Asl1: sono 1.772 i nuovie 3 i decessi; Asl2: sono 1.628 i ...

