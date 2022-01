Covid | news Agenas | Intensive stabili a 17% | in calo in 6 regioni LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Allo giornaliero, la percentuale di posti occupati da pazientinei reparti ospedalieri di area non critica è ferma al 30% in Italia ma cresce in 11o province autonome. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la nuova variante potrebbe segnare la fine della pandemia da coronavirus nel Vecchio Continente. Si punta a estendere la durata della certificazione verde. Da oggi 11,7 milioni di italiani si svegliano in zona arancione, con restrizioni solo per i non vaccinati