Concorso Ordinario Scuola Secondaria: insegnanti in cattedra a settembre (Di lunedì 24 gennaio 2022) ***aggiornamento del 24/01/2022: seguendo gli ultimi aggiornamenti riportati da Il Sole 24Ore, secondo il Ministero dell’Istruzione gli insegnanti vincitori del Concorso potrebbero entrare in cattedra già a partire da settembre Come già anticipato, invece, il calendario delle date di svolgimento della prova scritta potrebbe essere reso noto a febbraio, mentre le prove si potrebbero svolgere a partire da marzo. Tutto dipenderà dall’andamento dei contagi in Italia. **aggiornamento del 18/01/2022: Arriva in Gazzetta Ufficiale il Decreto che rettifica il bando del Concorso Ordinario Scuola Secondaria, che fa seguito ai decreti ministeriali pubblicati nei giorni scorsi. Arriva la modifica delle prove, con un’unica prova scritta, una prova orale e la ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 24 gennaio 2022) ***aggiornamento del 24/01/2022: seguendo gli ultimi aggiornamenti riportati da Il Sole 24Ore, secondo il Ministero dell’Istruzione glivincitori delpotrebbero entrare ingià a partire daCome già anticipato, invece, il calendario delle date di svolgimento della prova scritta potrebbe essere reso noto a febbraio, mentre le prove si potrebbero svolgere a partire da marzo. Tutto dipenderà dall’andamento dei contagi in Italia. **aggiornamento del 18/01/2022: Arriva in Gazzetta Ufficiale il Decreto che rettifica il bando del, che fa seguito ai decreti ministeriali pubblicati nei giorni scorsi. Arriva la modifica delle prove, con un’unica prova scritta, una prova orale e la ...

