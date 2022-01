"Con Draghi al Colle...". I mercati piombano sul voto: cosa può succedere (Di martedì 25 gennaio 2022) Per Financial Times, Bloomberg e L'Economist con Draghi al Colle le ripercussioni economiche non mancheranno. Confermati i dubbi del New York Times e intanto la Borsa di Milano chiude in picchiata Leggi su ilgiornale (Di martedì 25 gennaio 2022) Per Financial Times, Bloomberg e L'Economist con Draghi alle ripercussioni economiche non mancheranno. Confermati i dubbi del New York Times e intanto la Borsa di Milano chiude in picchiata

Ultime Notizie dalla rete : Con Draghi al Colle Quirinale, nella bolgia del Transatlantico saltano anche le mascherine (fra assembramenti e starnuti) ...la notizia che 'Draghi sta negoziando con i partiti!!!' e il saggio Tabacci, seria razza Dc, avverte alcuni colleghi del Pd ancora spaccato tra le varie correnti: 'Se non mandiamo Draghi al Colle, ...

Il rischio che si vada a votare se non si trova un accordo su Draghi al Quirinale Nel fronte del no a Draghi al Colle c'è il convincimento che il presidente del Consiglio, anche se non dovesse essere 'scelto' per il Quirinale, continuerebbe a guidare con responsabilità l'esecutivo.

