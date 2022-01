C’è Posta per te, salta tutto | Maria non può opporsi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Stando alle ultime indiscrezioni, C’è Posta per te nelle prossime settimane sarà costretta a saltare e Maria non può opporsi: ecco perché. C’è Posta per te, Maria De Filippi-AltranotiziaC’è Posta per te è iniziato da qualche settimana e già dalla primissima puntata ha riscosso un successo clamoroso. Il pubblico ha accolto più che positivamente il ritorno dello storico programma del sabato sera di Maria De Filippi e di anno in anno continua a seguirlo con grande gioia e affetto. Del resto, è impossibile non affezionarsi alla trasmissione, al format e alle storie dei personaggi. I protagonisti sono reali e le loro emozioni sono tangibili, ben percepibili da tutti ed è forse proprio questo il segreto del suo successo. I telespettatori ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Stando alle ultime indiscrezioni, C’èper te nelle prossime settimane sarà costretta are enon può: ecco perché. C’èper te,De Filippi-AltranotiziaC’èper te è iniziato da qualche settimana e già dalla primissima puntata ha riscosso un successo clamoroso. Il pubblico ha accolto più che positivamente il ritorno dello storico programma del sabato sera diDe Filippi e di anno in anno continua a seguirlo con grande gioia e affetto. Del resto, è impossibile non affezionarsi alla trasmissione, al format e alle storie dei personaggi. I protagonisti sono reali e le loro emozioni sono tangibili, ben percepibili da tutti ed è forse proprio questo il segreto del suo successo. I telespettatori ...

Advertising

VanityFairIt : La seconda puntata del 2022 del people show di Maria De Filippi ha ospitato l'attore turco #CanYaman, che ha raccon… - CaffeFou : 'Serve responsabilità'. E la De Filippi lascia lo studio di C'è posta per te #CePostaPerTe - lozaynodiliam : RT @eg0eccentrica: Pazzesca Maria che per c’è posta per te si veste elegante per una raffinata prima serata, per Amici si veste casual per… - ElisaDiGiacomo : C'è posta per Te: Luigi e Carmen avrebbero smesso di vedersi e parlarsi - Ordine227 : Possiamo stare lì a precisare che uno del classico non farà lo stage da metalmeccanico, ma non è una precisazione u… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta C'è posta per te, la seconda puntata con Can Yaman: «Con donne forti al nostro fianco siamo invincibili» Vanity Fair Italia