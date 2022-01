Camerun vs Comore: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Con le fasi ad eliminazione diretta della Coppa d’Africa in pieno svolgimento, la nazione ospitante Camerun affronta i debuttanti Comoros allo stadio Paul Biya per un posto in semifinale ogg lunedì 24 gennaio. I Leoni Indomabili hanno goduto di una campagna imbattuta finora, finendo in cima al gruppo A, mentre Comoros ha stordito il Ghana in una finale di gruppo emozionante per avanzare alla fase successiva del torneo. Il calcio di inizio di Camerun vs Comore è previsto alle 20 Anteprima della partita Camerun vs Comore: a che punto sono le due squadre? Camerun Con il pubblico di casa che li incita, il Camerun si dirigerà verso le fasi ad eliminazione diretta con reale convinzione e fiducia nelle loro possibilità di andare fino in fondo nella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 24 gennaio 2022) Con le fasi ad eliminazione diretta della Coppa d’Africa in pieno svolgimento, la nazione ospitanteaffronta i debuttanti Comoros allo stadio Paul Biya per un posto in semifinale ogg lunedì 24 gennaio. I Leoni Indomabili hanno goduto di una campagna imbattuta finora, finendo in cima al gruppo A, mentre Comoros ha stordito il Ghana in una finale di gruppo emozionante per avanzare alla fase successiva del torneo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Con il pubblico di casa che li incita, ilsi dirigerà verso le fasi ad eliminazione diretta con reale convinzione e fiducia nelle lorotà di andare fino in fondo nella ...

