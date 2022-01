Ascolti tv 23 gennaio 2022 | Serena Rossi cresce ancora | Fazio accorcia su Bonolis

(Di lunedì 24 gennaio 2022)tv: la fiction di Ra1 fa più del doppio del game show di Canale5 Secondo appuntamento per la nuova serie di Rai1 con protagonista, La sposa, che ieri sera ha registrato un incremento di spettatori dopo il debutto, mantenendo saldamente la vetta della classifica deglitv delle reti generaliste con il 28,7% di share media e 6,568 milioni di spettatori. Settimana scorsa la fiction all’esordio aveva raccolto il 26,80% e 5,9 milioni, quindi un bel balzo in avanti, che ha creato una voragine con le altre posizioni del podio. Medaglia d’argento, infatti, per Avanti un altro! Pure di sera su Canale5 con l’11,5% e 2,615 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il game show di Paoloaveva portato a casa il 12,70% e 2,7 milioni. Terza piazza per Che tempo che fa su Rai3 ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti gennaio

... sabato 22, C'è posta per te ha regalato al suo (fedelissimo) pubblico alcune storie davvero toccanti . "Fedelissimo" perché, anche questa settimana, i dati degliTV lo confermano: il ...Stasera in televisione, 242022: nuova sfida intra il Grande Fratello Vip e Non mi lasciare Diamo uno sguardo ai programmi che andranno in onda stasera, lunedì 24, in tv. Su Rai1 vedremo la terza ...Chi pensava che la seconda puntata de La sposa, dopo le tante critiche ricevute, avrebbe avuto un calo di ascolti si sbagliava. La fiction di Rai 1 vola con oltre 6,5 milioni di spettatori, nella sera ...Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ascolti tv, ieri sera: i dati Auditel del 20 gennaio 2022. PRIMA SERATA ...