Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2022 ore 12:30 (Di domenica 23 gennaio 2022) Viabilità DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 12.20 MARCO CILUFFO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ALCUNI INCIDENTI CREANO DISAGI ALLA VIABILITA’ NEL DETTAGLIO CODE SULLA A12 Roma TARQUINIA TRA LE USCITE CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA VIA PONTINA IN DIREZIONE DI POMEZIA CON LUNGHE IN USCITA DAL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO PE SEGNALARE UN INCIDENTE CON CODE ALL’ ALTEZZA DELLO SVINCOLO BOCCEA IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA SULLA CASSIA ALTEZZA LOCALITA’ GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI E PER CHI è DIRETTO VERSO OSTIA ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VI ADEL MARE NEI PRESSI DI OSTIA ANTICA MENTRE PER CANTIERI LUNGHI INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA BIS A CAUSA DI ... Leggi su romadailynews (Di domenica 23 gennaio 2022)DEL 23 GENNAIOORE 12.20 MARCO CILUFFO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAALCUNI INCIDENTI CREANO DISAGI ALLA VIABILITA’ NEL DETTAGLIO CODE SULLA A12TARQUINIA TRA LE USCITE CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA VIA PONTINA IN DIREZIONE DI POMEZIA CON LUNGHE IN USCITA DAL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO PE SEGNALARE UN INCIDENTE CON CODE ALL’ ALTEZZA DELLO SVINCOLO BOCCEA IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA SULLA CASSIA ALTEZZA LOCALITA’ GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI E PER CHI è DIRETTO VERSO OSTIA ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VI ADEL MARE NEI PRESSI DI OSTIA ANTICA MENTRE PER CANTIERI LUNGHI INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA BIS A CAUSA DI ...

Advertising

CasilinaNews : Smog a Roma. Oggi 23 gennaio stop ai veicoli più inquinanti: info e dettagli - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Emanuele Filiberto - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via Prenestina (Colle Prenestino-Ponte di Nona) - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2022 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #22-01-2022 - llIIoca : RT @EmpoliCalcio: Empoli-Roma, tutte le info sulla viabilità nella zona sportiva e per l’accesso allo #StadioCastellani ? -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 23 - 01 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AGGIORNAMENTO SULL'AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI AL MOMENTO TRATTO CHIUSO PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23 - 01 - 2022 ore 11:30 VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO VIABILITA' AL MOMENTO REGOLARE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2022 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AGGIORNAMENTO SULL'AUTOSTRADA A1NAPOLI AL MOMENTO TRATTO CHIUSO PER ...DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO VIABILITA' AL MOMENTO REGOLARE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA ...