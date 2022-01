Traffico Roma del 23-01-2022 ore 18:30 (Di domenica 23 gennaio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione code a tratti sulla A24 Roma-teramo verso Roma tra Vicovaro Mandela e Roma Est code e rallentamenti sul raccordo in carreggiata esterna tra Ardea e Tuscolana difficoltà poi sul tratto Urbano della A24 in entrata nella città tra Portonaccio e la tangenziale prudenza in via di Torrevecchia per un incidente segnalato dalla polizia locale possibili rallentamenti all’altezza di via Savignone auto in fila poi lungo via Cilicia tra via Appia Antica e Piazza Galeria In quest’ultima direzione incolonnamenti verso la capitale su via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima Traffico di rientro su via Cristoforo Colombo confine tra all’infernetto e malafede medesima situazione sulla via del mare Dove Al momento Ci sono rallentamenti a partire da Acilia ... Leggi su romadailynews (Di domenica 23 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione code a tratti sulla A24-teramo versotra Vicovaro Mandela eEst code e rallentamenti sul raccordo in carreggiata esterna tra Ardea e Tuscolana difficoltà poi sul tratto Urbano della A24 in entrata nella città tra Portonaccio e la tangenziale prudenza in via di Torrevecchia per un incidente segnalato dalla polizia locale possibili rallentamenti all’altezza di via Savignone auto in fila poi lungo via Cilicia tra via Appia Antica e Piazza Galeria In quest’ultima direzione incolonnamenti verso la capitale su via Pontina tra Castelno e Castel di Decimadi rientro su via Cristoforo Colombo confine tra all’infernetto e malafede medesima situazione sulla via del mare Dove Al momento Ci sono rallentamenti a partire da Acilia ...

_Carabinieri_ : Roma: 27 persone arrestate dai #Carabinieri a conclusione di 3 anni di indagine su 2 gruppi criminali italo-albanes… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Piazza del Quirinale ??????Traffico rallentato all'altezza di Via 24 Maggio #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ???? #Roma #VeicoloInPanne - Via Nola ?????? Traffico intenso all'incrocio con Via La Spezia #Luceverde #Lazio - TGEUR24 : RT @romaatac1: #Roma #Ostia #Acilia #OstiaAntica #atac - ??#Traffico intenso in via Ostiense-via del Mare alt. Ostia Antica, possibili rall… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Asse Supporto (Km 746,2) e A1 Svincolo Casert… -