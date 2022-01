Sabatini ci scherza su | «Hanno ripristinato la regola 3 corner e 1 rigore?»

(Di domenica 23 gennaio 2022) Walterha fatto una comparsata ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa dalla Salernitana contro il Napoli Un sarcastico Waltersi è intrufolato ai microfoni di DAZN durante l’intervista al suo vecchio amico Luciano Spalletti. Il nuovo uomo mercato della Salernitana non ha perso l’occasione per criticare, con stile e ironia, l’operato arbitrale. Ecco le sue parole: PARTITA – «ladella Piazzetta: ogni 3c’è 1?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Poi il siparietto con Sabatini: 'Lui ha detto che non ci sono i rigori? Ha fatto polemica' scherza il toscano. 'Quando giochi con Mertens prima punta bisogna sempre cercare di agire in velocità. In un'intervista concessa a Radio Sportiva l'ex direttore sportivo del Bologna, Walter Sabatini e parla del suo futuro. Si parla di un possibile approdo nel nuovo Genoa, ma il ds non entra ... Walter Sabatini ha fatto una comparsata ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa dalla Salernitana contro il Napoli Un sarcastico Walter Sabatini si è intrufolato ai microfoni di DAZN durante ...