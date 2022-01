Rosalinda Cannavò risponde alla diffida di Dayane Mello | ecco le sue parole

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 23 gennaio 2022) La modellanon ha proprio mandato giù le dichiarazioni die Gabriele Parpiglia mentre si trovava al reality spagnolo La Fazenda e ora li hati entrambi. Ma i due non sono di certo stati con le mani in mano! Che cos’è accaduto traerano grande amiche al Grande Fratello Vip 5. Quando la modella brasiliana è andataFazenda,ha visto delle scene diffuse anche da un servizio delle Iene in cui sembra chevenga stuprata da Nego De Borel. Così ne ha parlato e ha cercato di aiutare l’amica. Ritornata ...