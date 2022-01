Napoli vs Salernitana … storie di ex (Di domenica 23 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Nel 1946-’47 ottenne la promozione in Serie A con la Salernitana Vittorio Mosele, nel decennio precedente tra i pali del Napoli: allenerà entrambi i club. Vi era inoltre un altro Vittorio, Dagianti, poi un biennio in maglia partenopea. Il 2 ottobre 1983 esordiva nel massimo campionato con il ‘Ciuccio’ Carmine Della Pietra, in seguito con i granata. Della ‘Bersagliera’ che nel 1994 tornava in Serie B vi erano Mauro Facci, Salvatore Frecci e Vittorio Tosto, che andranno poi a giocare nel capoluogo campano. Nella stagione 2003-2004 il Napoli prendeva a torneo in corso Alessandro Del Grosso, il quale nel ’98 aveva celebrato la seconda promozione della Salernitana. Come Edoardo Artistico, quattro partite e una rete con i partenopei nel duemiladue. Cinque presenze in Serie A con il ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 23 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Nel 1946-’47 ottenne la promozione in Serie A con laVittorio Mosele, nel decennio precedente tra i pali del: allenerà entrambi i club. Vi era inoltre un altro Vittorio, Dagianti, poi un biennio in maglia partenopea. Il 2 ottobre 1983 esordiva nel massimo campionato con il ‘Ciuccio’ Carmine Della Pietra, in seguito con i granata. Della ‘Bersagliera’ che nel 1994 tornava in Serie B vi erano Mauro Facci, Salvatore Frecci e Vittorio Tosto, che andranno poi a giocare nel capoluogo campano. Nella stagione 2003-2004 ilprendeva a torneo in corso Alessandro Del Grosso, il quale nel ’98 aveva celebrato la seconda promozione della. Come Edoardo Artistico, quattro partite e una rete con i partenopei nel duemiladue. Cinque presenze in Serie A con il ...

Advertising

sportface2016 : +++#Salernitana, buone notizie: due giocatori guariti dal #COVID19, restano sei i positivi. Si può giocare col #Napoli+++#NapoliSalernitana - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures 2:30 P. M | Cagliari vs Fiorentina 5:00 P. M | Napoli vs Salernitana 5:00 P. M | Spez… - DiMarzio : #Salernitana, salgono a 9 i calciatori positivi: al momento salterebbe il derby col #Napoli - infoitsport : Napoli-Salernitana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 - infoitsport : Napoli - Salernitana: l'elenco dei convocati, Spalletti esulta! -