Napoli in campo col lutto al braccio in ricordo di Gianni Di Marzio (Di domenica 23 gennaio 2022) C’è una novità per il Napoli che quest’oggi giocherà contro la Salernitana alle 15 allo stadio Diego Armando Maradona per la ventitreesima giornata di Serie A. NapoliLa SSC Napoli per unirsi al dolore della scomparsa di Gianni Di Marzio, ex allenatore di calcio e commentatore televisivo che è purtroppo scomparso nella giornata di ieri 22 gennaio, ha scelto di scendere in campo con il lutto al braccio oltre al minuto di silenzio in suo onore. Un bellissimo gesto da parte della società campana che si stringe intorno alla famiglia di Di Marzio. Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 gennaio 2022) C’è una novità per ilche quest’oggi giocherà contro la Salernitana alle 15 allo stadio Diego Armando Maradona per la ventitreesima giornata di Serie A.La SSCper unirsi al dolore della scomparsa diDi, ex allenatore di calcio e commentatore televisivo che è purtroppo scomparso nella giornata di ieri 22 gennaio, ha scelto di scendere incon ilaloltre al minuto di silenzio in suo onore. Un bellissimo gesto da parte della società campana che si stringe intorno alla famiglia di Di

Advertising

claudioruss : La SSC #Napoli annuncia una nuova maglia da gioco, con #Mertens-#Rrahmani-#Osimhen modelli d'eccezione. La nota: 'U… - AnnaSerturini : Sarà una battaglia in un campo ostico e difficile, ma tutte insieme lotteremo per portare a casa con noi i tre punt… - AndreaTiberio7 : Abbiamo più scontri con l’Avellino in A che con loro, ma viene chiamato derby. Ricordiamo cos’hanno fatto all’anda… - RomaClubArg : RT @AnnaSerturini: Sarà una battaglia in un campo ostico e difficile, ma tutte insieme lotteremo per portare a casa con noi i tre punti! ??… - NCN_it : #Napoli-#Salernitana, la formazione degli ospiti: #Colantuono in campo con un Primavera #NapoliSalernitana -