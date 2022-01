Morte Lorenzo Parelli | scontri a Roma tra studenti e polizia ' Feriti due ragazzi'

(Di domenica 23 gennaio 2022) Centinaia di persone, per la maggior parte, hanno gremito la piazza del Pantheon a - presidiata dalle forze dell'ordine - dopo ladi lo studente friulano deceduto nel suo ultimo giorno ...

BentivogliMarco : La cosa piu meschina? utilizzare la morte del ragazzo a Udine per attaccare l' #alternanzascuolalavoro. E negli… - SimoneAlliva : Ho qualche dubbio su quelli che piangono la morte di Lorenzo, schiacciato a 18 anni da una trave nel suo ultimo gio… - fanpage : 'Lorenzo Parelli è morto due giorni fa, aveva 18 anni ed era il suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro, quan… - damy85twit : RT @samuelevegna: Il ricordo di Lorenzo da parte del segretario @EnricoLetta a @chetempochefa è stato importante. Anche solo una morte sul… - samuelevegna : Il ricordo di Lorenzo da parte del segretario @EnricoLetta a @chetempochefa è stato importante. Anche solo una mort… -

'Il presidio davanti al Pantheon di centinaia di studenti per protestare dopo ladel diciottenneParelli è stato caricato pesantemente dalla polizia. Due studenti feriti pesantemente ...'Il presidio davanti al Pantheon di centinaia di studenti per protestare dopo ladel diciottenneParelli è stato caricato pesantemente dalla polizia. Due studenti feriti pesantemente ...LUNEDI’ 24 GENNAIO. Cantautori/Claudio Baglioni, dodici note al Teatro dell’Opera «La musica, che è il più potente social network dell’umanità, aiuta a ritrovarsi e unir ...Nostri militanti sono in piazza con gli studenti e ci hanno comunicato cosa sta accadendo APPROFONDIMENTI ROMA ?Foto UDINE Morto a 18 anni durante lo stage. «Il presidio davanti al Pantheon di centina ...