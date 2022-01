Luigi e Carmen fanno pace in studio? Ma subito dopo... indiscrezioni drammatiche: dalla De Filippi finisce in (vera) disgrazia (Di domenica 23 gennaio 2022) Nella puntata di C'è posta per te in onda ieri sera, sabato 22 gennaio, su Canale 5, ha fatto molto parlare la drammatica storia di Carmen e Luigi. In studio da Maria De Filippi, infatti, un padre e una figlia, napoletani, che per un lunghissimo periodo hanno rotto il rapporto. A cercare di riallacciare è stata lei: dopo che papà aveva divorziato dalla moglie e smesso di pagare gli alimenti, la figlia non lo aveva più visto. Una storia drammatica, con accuse reciproche, con l'uomo che si difendeva e Carmen che ricorda come la madre "mi diceva di venire da te a chiedere i soldi, ero piccola". Insomma una ferita profonda, difficile da rimarginare. Luigi da par suo non ha mai mostrato segni di comprensione, né in studio né nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Nella puntata di C'è posta per te in onda ieri sera, sabato 22 gennaio, su Canale 5, ha fatto molto parlare la drammatica storia di. Inda Maria De, infatti, un padre e una figlia, napoletani, che per un lunghissimo periodo hanno rotto il rapporto. A cercare di riallacciare è stata lei:che papà aveva divorziatomoglie e smesso di pagare gli alimenti, la figlia non lo aveva più visto. Una storia drammatica, con accuse reciproche, con l'uomo che si difendeva eche ricorda come la madre "mi diceva di venire da te a chiedere i soldi, ero piccola". Insomma una ferita profonda, difficile da rimarginare.da par suo non ha mai mostrato segni di comprensione, né inné nella ...

Advertising

zazoomblog : C’è Posta per Te clamoroso colpo di scena tra Carmen e Luigi: è successo dopo la puntata - #Posta #clamoroso #colpo… - blogtivvu : Carmen, Luigi e Nunzia a C’è posta per te: ecco cosa è successo dopo la puntata - infoitcultura : Dopo C'è Posta per te: cosa è successo tra Carmen e il padre Luigi - telodogratis : Dopo C’è Posta per te: cosa è successo tra Carmen e il padre Luigi - VicolodelleNews : #Cepostaperte, #Carmen e il padre #Luigi oggi sono in buoni rapporti? Ecco cos’è successo Per leggere qui ---->… -