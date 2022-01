LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2022 in DIRETTA: Brand e Vos davanti, Persico settima (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14 settima Silvia Persico, +17?; nona Eva Lechner, +41?. 14.12 Terminato il quinto giro, ecco le prime cinque posizioni: 1 Lucinda Brand (NED) 30:03 2 Mariane Vos (NED) +1? 3 Puck Pieterse (NED) +2? 4 Fem Van Empel NED) +3? 5 Kata Blanka Vas (HUN) +4? 14.10 Siamo quasi al termine del quarto giro, su 7 previsti; quinta posizione per l’ungherese Kata Blanka Vas, mantiene la settima posizione Silvia Persico. 14.08 Silvia Persico settima, 12? di ritardo da Pieterse. 14.06 Le prime quattro posizioni sono tutte occupate dalle olandesi, padrone di casa: in ordine, Puck Pieterse, Marianne Vos, Lucinda Brand e Fem Van Empel. 14.03 Fem Van Empel è quarta, 1? di ritardo. 14.01 Ma in ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14Silvia, +17?; nona Eva Lechner, +41?. 14.12 Terminato il quinto giro, ecco le prime cinque posizioni: 1 Lucinda(NED) 30:03 2 Mariane Vos (NED) +1? 3 Puck Pieterse (NED) +2? 4 Fem Van Empel NED) +3? 5 Kata Blanka Vas (HUN) +4? 14.10 Siamo quasi al termine del quarto giro, su 7 previsti; quinta posizione per l’ungherese Kata Blanka Vas, mantiene laposizione Silvia. 14.08 Silvia, 12? di ritardo da Pieterse. 14.06 Le prime quattro posizioni sono tutte occupate dalle olandesi, padrone di casa: in ordine, Puck Pieterse, Marianne Vos, Lucindae Fem Van Empel. 14.03 Fem Van Empel è quarta, 1? di ritardo. 14.01 Ma in ...

