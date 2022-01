LIVE Brindisi-Virtus Bologna 39-36, Serie A basket 2022 in DIRETTA: pugliesi avanti all’intervallo (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.53 A tra poco per la ripresa. Restate connessi. 17.52 Dopo due periodi i top scorer sono Sampson e Belinelli con 9 punti, ma ci sono da segnalare anche gli 8 punti di Cordinier e i 7 di Josh Perkins. 17.50 Grande equilibrio finora al Palapentassuglia di Brindisi. Dopo un primo quarto molto equilibrato, la Virtus ha provato ad allungare a metà secondo quarto, ma la squadra di Vitucci ha risposto alla grande fino al +3 di fine primo tempo. FINE SECONDO QUARTO! 39-36 REDIVO SULLA SIRENAAA! Brindisi chiude il primo tempo avanti di tre. Vitucci chiama il time-out. 27” sul cronometro. 37-36 GASPARDOOO! L’azzurro fa impazzire il Palapentassuglia con un bellissimo tiro da appena dentro l’area. 35-36 2/2 per il numero 33 di casa. Due liberi per Nick ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.53 A tra poco per la ripresa. Restate connessi. 17.52 Dopo due periodi i top scorer sono Sampson e Belinelli con 9 punti, ma ci sono da segnalare anche gli 8 punti di Cordinier e i 7 di Josh Perkins. 17.50 Grande equilibrio finora al Palapentassuglia di. Dopo un primo quarto molto equilibrato, laha provato ad allungare a metà secondo quarto, ma la squadra di Vitucci ha risposto alla grande fino al +3 di fine primo tempo. FINE SECONDO QUARTO! 39-36 REDIVO SULLA SIRENAAA!chiude il primo tempodi tre. Vitucci chiama il time-out. 27” sul cronometro. 37-36 GASPARDOOO! L’azzurro fa impazzire il Palapentassuglia con un bellissimo tiro da appena dentro l’area. 35-36 2/2 per il numero 33 di casa. Due liberi per Nick ...

PianetaBasketIT : LIVE LBA - Happy Casa Brindisi vs Virtus Segafredo Bologna ore 17:00 - Virtusbo : ?? LIVE dal PalaPentassuglia Quintetto #Virtus: Pajola, Cordinier, Weems, Alibegovic, Sampson Brindisi-Virtus Segaf… - zazoomblog : LIVE Brindisi-Virtus Bologna Serie A basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Brindisi-Virtus… - live_dom : RT @Gianlustella: #zonabianca #Brindisi che tutto piagnucolante prega @franborgonovo “dobbiamo abbassare tutti i toni, io per primo” è lo… - infoitsport : LIVE LBA - Recupero: Happy Casa Brindisi vs GeVi Napoli 3° quarto -