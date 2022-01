La lettera di Veronica Pivetti a favore dell’adozione ai single | “Anche un solo genitore può dare amore”

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 23 gennaio 2022) “Ci ho provato ad avere un figlio, ma non è venuto. Poi non ho più avuto un marito con cui fare un figlio. Dopo il marito, non ho mai più avuto un compagno con cui io volessi fare un figlio”: con unainviata a La Stampa e pubblicata oggi,parla di adozione monoparentale e descrive la sua situazione: “Non sono una madre – esordisce – non potrò più esserlo, ma non sono nemmeno una ‘bandiera‘, né la portavoce di ciò che significa ‘non essere madre’”. L’attrice e conduttrice 57enne ci tiene a precisare di non voler “ridurre un passaggio fondamentale della vita ad un cliché, uno stereotipo. O a una categoria“, ma spiega che “essere madre ha così tanto a che fare con il nostro vissuto. Mia mamma, che ha amato e ama me e mia sorella profondamente, ha sempre detto che, se avesse fatto dei figli, avrebbe cercato di non ...