Ibrahimovic come Cacciari: «Io l’ho fatto, ma vaccinarsi deve essere una libera scelta» (Di domenica 23 gennaio 2022) «vaccinarsi contro il Covid lo si fa per convinzione, perché si pensa che sia efficace contro la malattia. Ma è una libera scelta». A dirlo è Zlatan Ibrahimovic in un’intervista rilasciata ieri, 22 gennaio, al settimanale francese Le Journal du Dimanche per l’uscita del suo nuovo libro Adrenalina. Il giocatore ha affrontato il tema della vaccinazione dopo che il giornalista gli ha chiesto un’opinione sulla vicenda che ha coinvolto Novak Djokovic, non vaccinato e per questo espulso dall’Australia. «vaccinarsi per ragioni di salute non è la stessa cosa che farlo per disputare un torneo di tennis. Ognuno deve poter avere la sua opinione», ha detto. come Ibra, della stessa idea è anche Massimo Cacciari che più volte si è espresso contro il Green pass, ... Leggi su open.online (Di domenica 23 gennaio 2022) «contro il Covid lo si fa per convinzione, perché si pensa che sia efficace contro la malattia. Ma è una». A dirlo è Zlatanin un’intervista rilasciata ieri, 22 gennaio, al settimanale francese Le Journal du Dimanche per l’uscita del suo nuovo libro Adrenalina. Il giocatore ha affrontato il tema della vaccinazione dopo che il giornalista gli ha chiesto un’opinione sulla vicenda che ha coinvolto Novak Djokovic, non vaccinato e per questo espulso dall’Australia. «per ragioni di salute non è la stessa cosa che farlo per disputare un torneo di tennis. Ognunopoter avere la sua opinione», ha detto.Ibra, della stessa idea è anche Massimoche più volte si è espresso contro il Green pass, ...

