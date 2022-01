"Fine della pandemia in Europa". Covid, ecco la data della liberazione. Ci siamo? (Di domenica 23 gennaio 2022) “È plausibile che con la variante Omicron l'Europa si stia avviando alla Fine della pandemia”. A dichiararlo non è un esperto qualsiasi, bensì il direttore dell'Oms Europa. Secondo l'analisi di Hans Kluge, la mutazione del virus che ha fatto ritoccare tutti i record di contagi in gran parte dei Paesi europei potrebbe arrivare a toccare almeno il 60% della popolazione entro marzo. Quindi la sua diffusione rapidissima dovrebbe avviare una nuova fase della pandemia in Europa, quella che porta alla sua Fine. Per quanto riguarda l'Italia, si iniziano a scorgere dei primi segnali incoraggianti. Secondo Nino Cartabellotta, presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) “È plausibile che con la variante Omicron l'si stia avviando alla”. A dichiararlo non è un esperto qualsiasi, bensì il direttore dell'Oms. Secondo l'analisi di Hans Kluge, la mutazione del virus che ha fatto ritoccare tutti i record di contagi in gran parte dei Paesi europei potrebbe arrivare a toccare almeno il 60%popolazione entro marzo. Quindi la sua diffusione rapidissima dovrebbe avviare una nuova fasein, quella che porta alla sua. Per quanto riguarda l'Italia, si iniziano a scorgere dei primi segnali incoraggianti. Secondo Nino Cartabellotta, presidente ...

