Cicciolina, chi è l’ex marito Jeff Koons: “È finita malissimo con Illona Staller” (Di domenica 23 gennaio 2022) Cicciolina, all’anagrafe Ilona Staller, è una delle attrici di film per adulti più celebri al mondo ed ex politica, è stata sposata con Jeff Koons. Tra gli artisti più quotati al mondo, Jeff Koons si è laureato nel 1976 presso l’Art Institute di Chicago. L’anno dopo si è trasferito a New York dove, gravitando negli ambienti del MoMa, ha iniziato a farsi conoscere per i suoi look stravaganti. A questo periodo della sua carriera risale l’inizio del focus su alcune opere entrate nella storia, ossia i conigli e i fiori gonfiabili realizzati in plexiglas, plastica e specchi. Considerato uno degli artisti più ricchi del mondo – se non il più ricco – osannato dalle star americane, Jeff Koons (1955) viene ritenuto, sotto il profilo della poetica neo-pop, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022), all’anagrafe Ilona, è una delle attrici di film per adulti più celebri al mondo ed ex politica, è stata sposata con. Tra gli artisti più quotati al mondo,si è laureato nel 1976 presso l’Art Institute di Chicago. L’anno dopo si è trasferito a New York dove, gravitando negli ambienti del MoMa, ha iniziato a farsi conoscere per i suoi look stravaganti. A questo periodo della sua carriera risale l’inizio del focus su alcune opere entrate nella storia, ossia i conigli e i fiori gonfiabili realizzati in plexiglas, plastica e specchi. Considerato uno degli artisti più ricchi del mondo – se non il più ricco – osannato dalle star americane,(1955) viene ritenuto, sotto il profilo della poetica neo-pop, ...

Advertising

DavidePennucci4 : @elio_vito Oh no l ha letto oh dormiva ah proposito sei pronto per lunedì? Sai chi devo votare il primo turno? Natu… - Spinning2020 : @Ile2S @AlfioKrancic Vi ricordo che chi rifiuta vuol comprare e, meglio cattivo conosciuto che buono a conoscere, e… - paoloferrarelli : RT @PioDag: Le puttanate che ci raccontano sugli italiani che vorrebbero Draghi come PDR sono solo vaccate rionali di chi racconta bugie su… - nikinik64773225 : RT @PioDag: Le puttanate che ci raccontano sugli italiani che vorrebbero Draghi come PDR sono solo vaccate rionali di chi racconta bugie su… - 1958Aldo : RT @PioDag: Le puttanate che ci raccontano sugli italiani che vorrebbero Draghi come PDR sono solo vaccate rionali di chi racconta bugie su… -