Auto si schianta contro un autobus a Brescia | i cinque ragazzi morti avevano tra i 22 e i 17 anni

(Di domenica 23 gennaio 2022) Strage stradale nella notte, sulla strada provinciale 45, nel territorio del comune di Rezzato in provincia di. Secondo le informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, l’incidente si sarebbe verificato per uno stra un pullman e un’. Iviaggiavano tutti sull’. Sono Dennis Guerra, 20di Sabbio Chiese, El Harram Imad, anche lui ventenne, di Preseglie; Natiq Imad, 20, di Pertica Bassa; Natiq Salà, 22enne di Vestone e Irene Sala, 17, di Villanuova sul Clisi. Secondo la ricostruzione del Giornale di, lo schianto è avvenuto a Rezzato poco dopo le 22.30 lungo la Ss 45bis, quando unbus che procedeva in direzione lago di Garda si è ...

Sabato Sera

Drammatico incidente a Torretta. Una giovane di 23 anni a bordo di un'auto è finita fuori strada schiantandosi contro un albero. L'impatto è stato violentissimo, la ragazza è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale.