Australian Open 2022: Nadal e Shapovalov ai quarti di finale, out Zverev (Di domenica 23 gennaio 2022) Rafael Nadal ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale degli Australian Open 2022, superando Adrian Mannarino mediante il risultato finale di 7-6(14), 6-2, 6-2. Incontro ostico per l’atleta iberico, nettamente favorito alla vigilia, considerando l’onda d’urto offensiva meravigliosamente espressa dall’opponente. Mannarino, maestro a variare molto il suo tennis e non concedere punti di riferimento, ha messo a dura prova la resistenza di Nadal durante il primo parziale; set terminato dopo un quasi interminabile tie-break, proprio a causa di un’ingenuità evitabile del transalpino a campo aperto. Dopo aver reso da big server e collezionato vincenti con il dritto mancino come fossero figurine, Mannarino si è inaspettatamente sciolto come neve al sole nel ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Rafaelha ottenuto l’accesso aididegli, superando Adrian Mannarino mediante il risultatodi 7-6(14), 6-2, 6-2. Incontro ostico per l’atleta iberico, nettamente favorito alla vigilia, considerando l’onda d’urto offensiva meravigliosamente espressa dall’opponente. Mannarino, maestro a variare molto il suo tennis e non concedere punti di riferimento, ha messo a dura prova la resistenza didurante il primo parziale; set terminato dopo un quasi interminabile tie-break, proprio a causa di un’ingenuità evitabile del transalpino a campo aperto. Dopo aver reso da big server e collezionato vincenti con il dritto mancino come fossero figurine, Mannarino si è inaspettatamente sciolto come neve al sole nel ...

Eurosport_IT : Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNER! ?? L'azzurro batte in 4 set Daniel e per la prima volta… - ItaliaTeam_it : ALÉ JANNIK! ?? Jannik Sinner agli ottavi degli Australian Open, il giapponese Taro Daniel superato in quattro set!… - sportal_it : Australian Open: la coppia Fognini-Bolelli ai quarti di finale - Sport_Fair : #Zverev eliminato Colpo di scena agli #AusOpen #Shapovalov ai quarti -