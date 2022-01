Assemblea M5s | Conte stoppa Draghi | «Il governo continui il suo lavoro» E indica scheda bianca al primo voto

(Di domenica 23 gennaio 2022) I partecipanti sono oltre 210 e, come ci hanno abituato i 5 Stelle da quando è scoppiata la pandemia, la riunione si svolge rigorosamente su Zoom. È l’incontro della vigilia delle elezioni presidenziali e gli unici riunitisi dal vivo alla Camera sono Giuseppe, Luigi Di Maio, gli altri ministri e i capigruppo. Tutti gli altri, collegati da casa, aspettano di sapere dal presidente come si procederà domani, 24 gennaio. «Registriamo il venir meno della candidatura di Silvio Berlusconi. Era una candidatura del fondatore del centrodestra, presentata come la più rappresentativa – esordisce-. Questo venir meno è un passaggio politico importante perché il M5s l’ha chiesto con fermezza per procedere alla condivisione di un’altra candidatura». «I numeri delle forze politiche richiedono un ampio dialogo – aggiunge nell’introduzione -. Crediamo che ...

Advertising

ultimora_pol : #Italia #CorsaAlQuirinale Iniziata l'assemblea dei parlamentari del #M5S|NI @ultimora_pol - BluDiChina : Ah i minchioni del pd scimmiottano il M5S nel 2013 - BluDiChina : @Adnkronos Ah 'sti minchioni scimmiottano il cinque stelle nel 2013! - infoitinterno : Quirinale, aperture a Draghi nell’assemblea dei deputati M5s: «È l’opzione migliore per il Paese» - sabrinatehilim : RT @buonweekend: Convocata domenica alle 21 l'assemblea congiunta di deputati e senatori del #M5S, alla presenza del presidente Giuseppe #C… -

Ultime Notizie dalla rete : Assemblea M5s

Open

Scheda bianca è l'indicazione arrivata già oggi dalle riunione dei grandi elettori Pd,e Leu. ... Non a caso oggi nessuno nell'dei grandi elettori Pd è intervenuto sul nome di Riccardi, in ......un presidente nei primi tre scrutini serve un quorum dei due terzi dei componenti dell': ...ultime ore si era pure discusso sull'ipotesi di votare un candidato di bandiera dell'asse Pd -- ...Roma, 23 gen. "Credo che non occorra mettere veti e soprattutto, chiunque sia il futuro Capo dello Stato, credo che ci sia la necessità di siglare con tutti i c ...Condividi questo articolo:Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Quasi un anno fa Mattarella invitò la politica ad un atto di responsabilità: la politica doveva mettere da parte sensibilità di parte per creare ...