And Just Like That: Cynthia Nixon su Chris Noth tagliato dal finale: "Orgogliosa del nostro show"

La star di And Just Like That..., Cynthia Nixon ha fatto sapere la sua opinione sul fatto che Chris Noth sia stato tagliato dal finale della serie revival di Sex and the City. Nel corso di un'intervista con Entertainment Tonight, Cynthia Nixon ha fatto sapere la sua opinione sul fatto che Chris Noth sia stato tagliato dal finale di And Just Like That..., revival di Sex and the City. La co-protagonista del revival di Sex and the City si è detta Orgogliosa del fatto che Chris Noth sia stato tagliato dal finale.

