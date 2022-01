The Voice Senior 2, ecco chi ha vinto! Problemi tecnici durante la puntata e il direttore di Rai 1 sale sul palco e si scusa (Di sabato 22 gennaio 2022) Annibale Giannarelli è il vincitore di The Voice Senior 2022. Il concorrente della squadra di Gigi D’Alessio si è aggiudicato la vittoria del programma Rai, condotto da Antonella Clerici, con il 44,15% delle preferenze. View this post on Instagram A post shared by The Voice Of Italy (@theVoice italy) Annibale, con i suoi 73 anni d’età, è il concorrente più anziano a vincere The Voice. Al round finale erano arrivati Walter Sterbini del Team Loredana Bertè, Claudia Arvati del Team Gigi D’Alessio e Marcella Di Pasquale del Team Clementino. Il vincitore ha trionfato con “Lo chiamavano Trinità”. Ospite della serata Riccardo Cocciante, che si è anche esibito con i concorrenti. La finale ha regalato non solo emozioni ma anche qualche problema di natura tecnica. Il ... Leggi su isaechia (Di sabato 22 gennaio 2022) Annibale Giannarelli è il vincitore di The2022. Il concorrente della squadra di Gigi D’Alessio si è aggiudicato la vittoria del programma Rai, condotto da Antonella Clerici, con il 44,15% delle preferenze. View this post on Instagram A post shared by TheOf Italy (@theitaly) Annibale, con i suoi 73 anni d’età, è il concorrente più anziano a vincere The. Al round finale erano arrivati Walter Sterbini del Team Loredana Bertè, Claudia Arvati del Team Gigi D’Alessio e Marcella Di Pasquale del Team Clementino. Il vincitore ha trionfato con “Lo chiamavano Trinità”. Ospite della serata Riccardo Cocciante, che si è anche esibito con i concorrenti. La finale ha regalato non solo emozioni ma anche qualche problema di natura tecnica. Il ...

