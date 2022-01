Striscia la Notizia, che colpaccio: storica iena si aggiunge al cast degli inviati (Di sabato 22 gennaio 2022) Nelle ultime ore non si fa altro che parlare del colpaccio di Striscia la Notizia. Ebbene sì perché il tg satirico. se vogliamo utilizzare un termine calcistico, ha messo a segno un vero e proprio colpo di mercato. Nella squadra si è aggiunto uno degli inviati più amati d’Italia. Stiamo parlando di Enrico Lucci e non ha bisogno di chissà quante grandi presentazioni. Il giornalista, non a caso, è stato una colonna de Le Iene e torna a Mediaset per un ruolo speciale. GF Vip, Barbara D’Urso ha messo gli occhi su Delia Duran: ecco dove la vorrebbe La nota conduttrice starebbe osservando con molto interesse il comportamento della moglie di Alex Belli nella Casa del GF Vip Striscia la ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 22 gennaio 2022) Nelle ultime ore non si fa altro che parlare deldila. Ebbene sì perché il tg satirico. se vogliamo utilizzare un termine calcistico, ha messo a segno un vero e proprio colpo di mercato. Nella squadra si è aggiunto unopiù amati d’Italia. Stiamo parlando di Enrico Lucci e non ha bisogno di chissà quante grandi presentazioni. Il giornalista, non a caso, è stato una colonna de Le Iene e torna a Mediaset per un ruolo speciale. GF Vip, Barbara D’Urso ha messo gli occhi su Delia Duran: ecco dove la vorrebbe La nota conduttrice starebbe osservando con molto interesse il comportamento della moglie di Alex Belli nella Casa del GF Vipla ...

Advertising

Skq7qZ : @Manuela_Vitanza ????????litigavano, io vedo una mamma insultato pesantemente da sua figlia, finito su striscia la noti… - sirenadelsud : @mariogiordano5 Sono veramente contenta ???????????? complimenti... ormai per avere giustizia bisogna chiamare voi e striscia la notizia - sclerataaaa : il profilo dei rappresentanti d’istituto prossimamente su “i nuovi mostri” a striscia la notizia, da qui è tutto, linea allo studio - FB73588668 : RT @dokinsfw: THIS IS FOR MY ITALIAN MOOTS SORRY BUT OMFG i only just noticed .. ho filmato l'ultimo video con la tv accesa per sbaglio su… - _PuntoZip_ : ENRICO LUCCI entra nella squadra di STRISCIA LA NOTIZIA – Il nuovo inviato seguirà l’elezione del Presidente della … -