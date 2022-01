Si è spenta Patrizia, prof di inglese di 62 anni: stroncata dal male che combatteva da tempo (Di sabato 22 gennaio 2022) TREVISO - A soli 62 anni , stroncata da un male con cui combatteva da tempo, si è spenta la docente di inglese al liceo Da Vinci, Patrizia Casoni . Nel sito web del suo liceo una foto e un breve ... Leggi su leggo (Di sabato 22 gennaio 2022) TREVISO - A soli 62da uncon cuida, si èla docente dial liceo Da Vinci,Casoni . Nel sito web del suo liceo una foto e un breve ...

Advertising

Gazzettino : Consumata dalla malattia si è spenta Patrizia Casoni, 52 anni, docente al liceo Da Vinci - Luisa70368354 : RT @redazionemetis: L’#Avvocato di #Siderno, apprezzata anche per la sua attività in ambito #sociale e #presidente del #DistrettoSudOvest d… - redazionemetis : L’#Avvocato di #Siderno, apprezzata anche per la sua attività in ambito #sociale e #presidente del… -