Quirinale, Santori: "Berlusconi 85enne che rappresenta il passato" (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Berlusconi "non è figura di garante, anche nel centrodestra rabbrividiscono a pensarlo capo del Csm". Draghi, al contrario deve restare al suo posto: "Perché non si può abbandonare la nave mentre infuria la tempesta". Mattia Santori, leader delle Sardine, interviene nel giorno in cui il centrodestra dovrà sciogliere il nodo, con Berlusconi dentro o fuori dalla competizione per il Colle. Sul Cavaliere dice, intervistato dall'AdnKronos: "Berlusconi è un uomo di 85 che rappresenta il passato e che non gode certo di buona fama internazionale, figuriamoci vederlo a garante della Costituzione e delle istituzioni di cui ha fatto ciò che gli pareva per oltre vent'anni". "La destra è talmente incapace di guardare al futuro, per un mese ha fatto campagna per ..."

