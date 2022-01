Quirinale, Mascia (Popolo viola): "In piazza con le sardine per dire no a candidatura Berlusconi" (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gennaio 2022 "Quando si nomina Berlusconi al Quirinale, ci sono due atteggiamenti, c'è chi ride e chi storce la bocca. Ecco il mio appello non è per coloro che ridono, perché sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gennaio 2022 "Quando si nominaal, ci sono due atteggiamenti, c'è chi ride e chi storce la bocca. Ecco il mio appello non è per coloro che ridono, perché sono ...

Advertising

notizieroma : RT @ultimenotizie: Il #PopoloViola torna in piazza il 25 gennaio contro #Berlusconi al Quirinale. La manifestazione del 4 gennaio fu un tot… - SenatoreF : ??#noQUIRISILVIO 'Portiamo in procura la campagna acquisti di Berlusconi” - SenatoreF : 'E' venuto il momento di una risposta corale e collettiva, di un'indignazione di massa nei confronti di una persona… - Francy1950 : RT @ultimenotizie: Potrebbe costare cara a #Berlusconi la tentata campagna acquisti via telefono, in vista delle elezioni per il Quirinale.… - CorrNazionale : Corsa al #Quirinale, Mascia del Popolo Viola annuncia: “Portiamo in procura la campagna acquisti di #Berlusconi, se… -