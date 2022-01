Pisticci-San Basilio | auto nella scarpata | morti tre giovani Incidente a tarda sera

(Di sabato 22 gennaio 2022) Tre ragazzi in età intorno ai venti anni sononell’. Strada di collegamento frae San, nel materano: la Mini, per cause da dettagliare, è finita in una. Duesul colpo, il terzo in ospedale. L'articolo-Santre proviene da Noi Notizie..

Agenzia ANSA

7.46 Incidente nel Materano, morti 3 giovani Tre giovani di circa 20 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla provincialeBasilio, in provincia di Matera. Per cause in fase di accertamento, l'automobile su cui erano a bordo è finita in una scarpata. Due dei giovani sono morti all'istante mentre il terzo è ...Giornata difficile per(76) e Policoro (59) , mentre sembra frenare l'infezione a Lauria ...Carlo Potenza Malattie Infettive n. 21 Pneumologia n.20 Medicina d'Urgenza n.8 Medicina Interna ...Drammatico incidente nella tarda serata di ieri sulla provinciale Pisticci-San Basilio, in provincia di matera: tre ragazzi di circa vent'anni sono morti. I tre giovani, di circa 20 anni, sono morti ...Una Mini Cooper su cui viaggiavano tre ragazzi di circa vent’anni è uscita di strada finendo in una scarpata. Due degli occupanti sono morti sul colpo, il terzo poco dopo in ospedale. Le cause dell’in ...