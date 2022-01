Orbassano | scontro frontale tra due treni | ci sono tre feriti | i vigili del fuoco ancora al lavoro

(Di sabato 22 gennaio 2022) Paura a Torino. Nella mattinata del 22 gennaio, un incidente ferroviario avrebbe coinvolto dueallo scalo merci dell'interporto SiTo di. A quanto si apprende ci sarebbe stato uno. Un convoglio, infatti, si stava immettendo nello scalo, mentre l'altro non avrebbe rispettato il segnale. Immediato l'impatto. Dall'incidenterimaste ferite tre persone, tutte soccorse dai medici del 118. Al momento ideldel comando provinciale di Torino stannooperando per mettere in sicurezza la zona.

Scontro tra treni alla scalo merci di Orbassano, tre feriti

Incidente ferroviario allo scalo merci dell'interporto SiTo di Orbassano, nel torinese: da una prima ricostruzione ci sarebbe stato uno scontro frontale tra due convogli merci. Un ...L'incidente ferroviario si è verificato allo scalo merci dell'interporto SiTo. Sul posto 118 e vigili del fuoco ...