“Non poteva chiedere di più”. Antonella Clerici incontrastabile, la notizia più bella è arrivata poco fa (Di sabato 22 gennaio 2022) Antonella Clerici non poteva sicuramente chiedere più di così. La bravissima conduttrice televisiva si è goduta fino in fondo il suo successo, che è stato certificato definitivamente nelle scorse ore. Nessuno ha comunque avuto mai dubbi sulla sua professionalità, ma i risultati ottenuti hanno forse superato anche le sue più rosee aspettative. E non può fare altro che festeggiare alla grande questo traguardo, conquistato con grande dedizione ed abnegazione. Anche se ovviamente deve ringraziare anche altre persone. A proposito di Antonella Clerici, nella serata del 21 gennaio è andata in onda la finale di ‘The Voice Senior’, vinta da Annibale Giannarelli. Ma è accaduto un imprevisto: il sistema del televoto è andato in tilt mandando tutti nel panico. La situazione da affrontare è ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 gennaio 2022)nonsicuramentepiù di così. La bravissima conduttrice televisiva si è goduta fino in fondo il suo successo, che è stato certificato definitivamente nelle scorse ore. Nessuno ha comunque avuto mai dubbi sulla sua professionalità, ma i risultati ottenuti hanno forse superato anche le sue più rosee aspettative. E non può fare altro che festeggiare alla grande questo traguardo, conquistato con grande dedizione ed abnegazione. Anche se ovviamente deve ringraziare anche altre persone. A proposito di, nella serata del 21 gennaio è andata in onda la finale di ‘The Voice Senior’, vinta da Annibale Giannarelli. Ma è accaduto un imprevisto: il sistema del televoto è andato in tilt mandando tutti nel panico. La situazione da affrontare è ...

Advertising

realtimetvit : Il più grande fan di #DragRace al mondo ma anche grande amico dell'immensa #RaffaellaCarrà, ispirazione di tutte le… - La7tv : #lariachetira La costituzionalista Anna Chimenti: 'Qui in Inghilterra fino a dicembre a chi metteva la mascherina v… - THEVOICE_ITALY : Gli occhi pieni d’amore e di orgoglio di Gianna brillano mentre Fabrizio Pausini canta per lei “She”. ?? Ad accomp… - ClaudioMagliulo : RT @AndreaRoventini: Da guardare e imparare a memoria: 1?Non abbiamo eradicato il virus quando si poteva per mancanza di uno sforzo mondia… - roughnuances : RT @dottorbarbieri: @AlessioAntani Dal 7/2/22 i crediti d’imposta potrebbero essere ceduti esclusivamente agli intermediari finanziari. No… -

Ultime Notizie dalla rete : Non poteva Neville: 'Salah non è rispettato abbastanza. È il migliore della Premier' "Semplicemente non è abbastanza rispettato per quanto riguarda le vicende relative all'assegnazione dei premi importanti. Lo trovo incredibile. All'inizio ci poteva stare qualche dubbio, ma Salah è ...

Quirinale, donna e di centrodestra sarà la grande svolta del Colle? Essere ufficialmente l'unico nome in campo, non poteva ovviamente che giovare al Cavaliere ed al suo partito. Ma ora anche gli alleati, sembrano indispettiti dinnanzi a questo lungo tira e molla. Non ...

Ercolano e Portici: latitante da luglio scorso non poteva mancare al funerale. Carabinieri arrestano 39enne TERRANOSTRA | NEWS "Semplicementeè abbastanza rispettato per quanto riguarda le vicende relative all'assegnazione dei premi importanti. Lo trovo incredibile. All'inizio cistare qualche dubbio, ma Salah è ...Essere ufficialmente l'unico nome in campo,ovviamente che giovare al Cavaliere ed al suo partito. Ma ora anche gli alleati, sembrano indispettiti dinnanzi a questo lungo tira e molla....