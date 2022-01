Mattia Binotto (Ferrari): “Il 2022 è la nostra priorità, lotta al titolo…” (Di sabato 22 gennaio 2022) Un 2022 che deve segnare la definitiva rinascita della Ferrari, uno dei team più vincenti della storia di Formula Uno che negli ultimi anni è caduta in un baratro terribile. Faticosamente, la Rossa di Maranello sta scalando la montagna della nuova consacrazione: questa stagione, secondo il team principal Mattia Binotto, sarà fondamentale per tutta la scuderia. Le parole di Mattia Binotto Ecco le chiare del team principal della Rossa di Maranello che ha parlato di questo 2022 e della possibile, ma improbabile, lotta al titolo contro due leviatani come Mercedes (leader dei Costruttori) e Red Bull (che ha nel team il pilota campione del mondo): “Se guardo al divario di oggi da Red Bull e Mercedes è ancora significativo, a dimostrazione che quei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Unche deve segnare la definitiva rinascita della, uno dei team più vincenti della storia di Formula Uno che negli ultimi anni è caduta in un baratro terribile. Faticosamente, la Rossa di Maranello sta scalando la montagna della nuova consacrazione: questa stagione, secondo il team principal, sarà fondamentale per tutta la scuderia. Le parole diEcco le chiare del team principal della Rossa di Maranello che ha parlato di questoe della possibile, ma improbabile,al titolo contro due leviatani come Mercedes (leader dei Costruttori) e Red Bull (che ha nel team il pilota campione del mondo): “Se guardo al divario di oggi da Red Bull e Mercedes è ancora significativo, a dimostrazione che quei ...

