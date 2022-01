Lorenzo Parelli: chi era il 18enne morto ieri a Udine durante uno stage gratuito (Di sabato 22 gennaio 2022) Diciotto anni e una forte passione, oltre che per calcio e moto, anche per la meccanica, scienza che avrebbe voluto applicare, in futuro, al lavoro. Lorenzo Parelli è morto ieri, 21 gennaio, schiacciato da una putrella – una trave d’acciaio. Ha perso la vita mentre lavorava alla Burimec di Lauzacco di Pavia di Udine, dove stava svolgendo uno stage gratuito, nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. Lorenzo frequentava il quarto anno nel settore della meccanica industriale al Centro di formazione professionale dell’Istituto salesiano Bearzi di Udine. Un percorso scolastico che prevede oltre alla parte teorica, anche quella pratica, in azienda. Quello di ieri era il suo ultimo giorno di tirocinio. Intanto la ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022) Diciotto anni e una forte passione, oltre che per calcio e moto, anche per la meccanica, scienza che avrebbe voluto applicare, in futuro, al lavoro., 21 gennaio, schiacciato da una putrella – una trave d’acciaio. Ha perso la vita mentre lavorava alla Burimec di Lauzacco di Pavia di, dove stava svolgendo uno, nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro.frequentava il quarto anno nel settore della meccanica industriale al Centro di formazione professionale dell’Istituto salesiano Bearzi di. Un percorso scolastico che prevede oltre alla parte teorica, anche quella pratica, in azienda. Quello diera il suo ultimo giorno di tirocinio. Intanto la ...

