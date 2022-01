L’emozionante incontro tra il principe William e un orfano | “Il dolore col tempo migliorerà”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 22 gennaio 2022) “So come ti senti”. Un messaggio bellissimo di solidarietà, vicinanza e soprattutto profonda umanità arriva dal Regno Unito, da Burnley per la precisione, nel Lancashire. A pronunciare queste parole è stato il, che con la moglie Kate Middleton ha fatto visita alla “Church on the street”, un’organizzazione che aiuta le persone fragili e in situazione di difficoltà, con dipendenze o altri problemi. Il Duca e la Duchessa di Cambridge si sono intrattenuti con tante persone senza famiglia e senza casa ospiti del complesso. Tra loro anche un bambino, Deacon Glover, 11 anni, che ha perso la sua mamma, Grace Taylor, l?anno scorso, quando la donna aveva appena 28 anni. Accanto a lui c’era la bisnonna Carole Ellis, quando è diventato inaspettatamente il protagonista del momento più emozionante della visita dei reali, che visitavano per la prima ...