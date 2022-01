Lazio, Muriqi verso la cessione: la situazione (Di sabato 22 gennaio 2022) Lazio, quella di oggi potrebbe essere l’ultima partita in biancoceleste di Vedat Muriqi: settimana prossima decisiva Lazio Atalanta, dovesse giocarsi, potrebbe essere l’ultima partita da giocatore biancoceleste di Vedat Muriqi. L’attaccante è ormai prossimo alla cessione e secondo Il Messaggero, ci sarebbero altre piste oltre al CSKA Mosca sul centravanti. La Russia è un’opzione lontana e settimana prossima potrebbe essere decisiva. Per la sua sostituzione si pensa a Burkardt e Sesko, anche se resistono alcune piste italiane come Zaza, Lapadula e Kalinic. CONTINUA SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022), quella di oggi potrebbe essere l’ultima partita in biancoceleste di Vedat: settimana prossima decisivaAtalanta, dovesse giocarsi, potrebbe essere l’ultima partita da giocatore biancoceleste di Vedat. L’attaccante è ormai prossimo allae secondo Il Messaggero, ci sarebbero altre piste oltre al CSKA Mosca sul centravanti. La Russia è un’opzione lontana e settimana prossima potrebbe essere decisiva. Per la sua sostituzione si pensa a Burkardt e Sesko, anche se resistono alcune piste italiane come Zaza, Lapadula e Kalinic. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : #Muriqi non segue la #Lazio sui social, ma i quasi 20 milioni per riscaldare una panchina non tornano tutti indietro - DiMarzio : .@OfficialSSLazio, #Muriqi piace al Cska Mosca: contatti in corso - CalcioNews24 : Cessione vicina di #Muriqi, ora si valutano le alternative ?? - sportli26181512 : Muriqi, accelerata sulla cessione: oggi ultima in biancoceleste?: Accelerata sul fronte cessioni. Muriqi a un passo… - errera_luca : Calciomercato Lazio, ecco l'accelerazione: con l'Atalanta l'ultima di Muriqi? -