Giuliana De Sio | chi è | età | carriera | oggi | vita privata | chi è il compagno | malattia | figli | film | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 22 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo. Tra gli ospiti dianche l’attriceDe Sio, pronta a raccontarsi a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin. Ma conosciamola meglio!De Sio: chi è, età,De Sio è nata il 2 aprile 1956 a Salerno. E’ un’attrice italiana, sorella minore della cantante Teresa De Sio.ha vinto ben due David di Donatello come migliore attrice protagonista per Io, Chiara e lo Scuro e per Cattiva. Ultimamente è stata impegnata a calcare i palcoscenici dei teatri italiani assieme con Alessandro Haber in Favolosi un recital tutto dedicato alle fiabe.De Sio: chi è ilNon sappiamo moltissimo sulla ...