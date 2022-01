Classifica Coppa del Mondo biathlon 2021-2022: Quentin Fillon Maillet domina. Azzurri fuori dalla top 15: per ora niente mass start olimpica (Di sabato 22 gennaio 2022) Classifica Coppa DEL Mondo biathlon GENERALE 1 Fillon Maillet Quentin FRA 602 2 JACQUELIN EMILIEN FRA 501 3 BOE TARJEI NOR 486 4 SAMUELSSON SEBASTIAN SWE 484 5 BOE JOHANNES THINGNES NOR 440 6 CHRISTIANSEN VETLE SJAASTAD NOR 434 7 LAEGREID STURLA HOLM NOR 432 8 LOGINOV ALEXANDR RUS 413 9 DESTHIEUX SIMON FRA 409 10 SMOLSKI ANTON BLR 40522 BORMOLINI THOMAS ITA 22624 HOFER LUKAS ITA 217 46 GIACOMEL TOMMASO ITA 7047 WINDISCH DOMINIK ITA 6587 BIONAZ DIDIER ITA 6 Classifica Coppa DEL Mondo biathlon SPRINT 1 SAMUELSSON SEBASTIAN SWE 229 2 Fillon Maillet Quentin FRA 228 3 JACQUELIN EMILIEN FRA 225 4 LOGINOV ALEXANDR RUS 200 5 CHRISTIANSEN VETLE SJAASTAD NOR ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022)DELGENERALE 1FRA 602 2 JACQUELIN EMILIEN FRA 501 3 BOE TARJEI NOR 486 4 SAMUELSSON SEBASTIAN SWE 484 5 BOE JOHANNES THINGNES NOR 440 6 CHRISTIANSEN VETLE SJAASTAD NOR 434 7 LAEGREID STURLA HOLM NOR 432 8 LOGINOV ALEXANDR RUS 413 9 DESTHIEUX SIMON FRA 409 10 SMOLSKI ANTON BLR 40522 BORMOLINI THOMAS ITA 22624 HOFER LUKAS ITA 217 46 GIACOMEL TOMMASO ITA 7047 WINDISCH DOMINIK ITA 6587 BIONAZ DIDIER ITA 6DELSPRINT 1 SAMUELSSON SEBASTIAN SWE 229 2FRA 228 3 JACQUELIN EMILIEN FRA 225 4 LOGINOV ALEXANDR RUS 200 5 CHRISTIANSEN VETLE SJAASTAD NOR ...

