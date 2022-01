Caso youtuber Gabby Petito, la confessione del fidanzato in un block notes (Di sabato 22 gennaio 2022) Altro che false-flag per coprire i fallimenti di Biden, come i QAnon avevano insinuato. Il Caso della youtuber Gabby Petito, scomparsa lo scorso settembre mentre era in viaggio con il fidanzato, trova la chiusura del cerchio nelle ultime dichiarazioni rilasciate dall’Fbi. I fatti risalgono allo scorso 11 settembre, quando dalla giovane non sono arrivati più messaggi e la famiglia ha iniziato a preoccuparsi. La mobilitazione per Gabby Petito è stata enorme ma il 19 settembre furono rinvenuti – nel Grand Teton National Park del Wyoming – i suoi resti. Dall’autopsia è emerso che la causa della morte fosse stata lo strangolamento. Il suo fidanzato Brian Laundrie – principale indiziato del Caso – in un primo momento era rientrato a casa sua ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 22 gennaio 2022) Altro che false-flag per coprire i fallimenti di Biden, come i QAnon avevano insinuato. Ildella, scomparsa lo scorso settembre mentre era in viaggio con il, trova la chiusura del cerchio nelle ultime dichiarazioni rilasciate dall’Fbi. I fatti risalgono allo scorso 11 settembre, quando dalla giovane non sono arrivati più messaggi e la famiglia ha iniziato a preoccuparsi. La mobilitazione perè stata enorme ma il 19 settembre furono rinvenuti – nel Grand Teton National Park del Wyoming – i suoi resti. Dall’autopsia è emerso che la causa della morte fosse stata lo strangolamento. Il suoBrian Laundrie – principale indiziato del– in un primo momento era rientrato a casa sua ...

Advertising

swamilee : P. S. È un raro caso di YouTuber (o come li volete chiamare) che compra personalmente i prodotti che recensisce. - warlightwolf : RT @warlightwolf: Se volete dei prodotti tech per i vostri amici a 4 zampe, questo video fa al caso vostro. Dateci un'occhiata sul mio cana… - TheBennetz : RT @warlightwolf: Se volete dei prodotti tech per i vostri amici a 4 zampe, questo video fa al caso vostro. Dateci un'occhiata sul mio cana… - warlightwolf : Se volete dei prodotti tech per i vostri amici a 4 zampe, questo video fa al caso vostro. Dateci un'occhiata sul mi… -